Poste Italiane continua a garantire la massima sicurezza ai cittadini che si recano presso i propri Uffici Postali. Da oggi, infatti, anche ai cittadini della provincia di Reggio Calabria è consentita l’attesa del proprio turno all’esterno degli uffici secondo criteri che garantiscano il distanziamento, necessario a prevenire qualsiasi forma di contagio.

Poste Italiane, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi della situazione sanitaria, ha incrementato le misure di contenimento del virus pensando anche a chi attende il proprio turno all’esterno dell’Ufficio Postale. Infatti, accanto al programma di riaperture degli Uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, l’Azienda ha installato all’esterno degli uffici postali di Locri, Bovalino, Rosarno, Palmi, Gioia Tauro e Cittanova una segnaletica orizzontale utile ad indicare alla clientela come comportarsi durante l’attesa per l’accesso allo sportello e a supportare i cittadini per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Poste Italiane, costantemente attenta alle esigenze della clientela, coglie l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente nei casi di necessità e comunque sempre muniti di apposite dotazioni di protezione individuale.