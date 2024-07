Giovedì 27 Giugno 2024 presso la sala Consiliare del Comune di Palmi, si è riunito il Tavolo Tecnico Permanente costituito dai Comuni di Melicuccà, Palmi, Bagnara Calabra, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, San Procopio e dal Raggruppamento delle Associazioni del Comprensorio, allo scopo di intraprendere iniziative congiunte a protezione e tutela del territorio e dell’ambiente circostante, minacciati dal sito di località “La Zingara”, ove è ubicata una discarica per R.U.

Con nota del 06/05/2024, Reg. Prot. n. 0002492, l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) ha comunicato l’imminente avvio di attività “per l’eliminazione della fonte di inquinamento derivante dai rifiuti smaltiti nella ex discarica…” il cui progetto prevede il travaso del materiale già stoccato – altamente inquinante – dal vecchio sito al nuovo invaso adiacente.

Il Tavolo Tecnico Permanente ha esaminato la nota dell’ARRICAL, rilevando che il detto documento è insufficiente e gravemente omissivo e, richiamando il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, ritiene indispensabile che l’Autorità competente proceda con immediatezza all’aggiornamento del piano di tutela delle acque, individuando le AREE DI PROTEZIONE E SALVAGUARDIA della Sorgente Vina e di tutto il bacino idrografico circostante.

È stato, quindi, deliberato di riscontrare la suddetta nota – interessando anche la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’ARPACAL e la Prefettura di Reggio Calabria – formulando le seguenti richieste:

• prendere visione del progetto di bonifica della vecchia discarica nei suoi particolari tecnici e definitivi;

• addivenire ad un incontro urgente con il Presidente della Regione Calabria, con il Commissario ARRICAL, con i dirigenti dei Dipartimenti competenti e con gli Assessori al ramo.

Si è, altresì, provveduto a diffidare l’ARRICAL dal procedere con qualsiasi attività di travaso fintanto che non saranno soddisfatte le essenziali richieste di sicurezza e tutela avanzate.

Nella stessa seduta si è proceduto con l’elezione degli organi interni del Tavolo Tecnico Permanente:

Presidente: Vincenzo OLIVERIO – Sindaco di Melicuccà

Vice Presidente Vicario: Gianluca MAISANO – Raggruppamento delle Associazioni del Comprensorio

Segretario: Adone PISTOLESI – Sindaco di Bagnara Calabra

Vice Presidente: Giuseppe RANUCCIO – Sindaco di Palmi

Vice Presidente: Pietro VIOLI – Sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Vice Presidente: Luigi CHIAPPALONE – Sindaco di Sinopoli

Vice Presidente: Francesco POSTERINO – Sindaco di San Procopio