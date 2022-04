Domani 27 aprile, sempre nella location verde del Parco Caserta di Reggio Calabria, avrà luogo il secondo incontro con l’autore promosso dall’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli- Principe di Piemonte”.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Parola alle parole”, progetto curriculare giunto alla sua IV edizione. Avviato l’11 aprile scorso, il percorso si presenta con una nuova veste arricchita dalla presenza di esperti del settore dell’editoria per ragazzi.

Questa volta tocca agli studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, i quali avranno l’occasione di incontrare l’autore Luigi Garlando che, nel corso dell’anno scolastico li ha fatti entrare nel mondo magico della narrativa e dell’avventura, attraverso la lettura delle sue opere per ragazzi.

Luigi Garlando, noto giornalista de “La gazzetta dello Sport”, comincia a muovere i primi passi nel mondo dei fumetti per poi dedicarsi alla scrittura di libri per ragazzi, trattando temi di attualità e sportivi. Domani avvierà il dibattito con i giovani lettori di due tra i suoi romanzi più conosciuti: “Per questo mi chiamo Giovanni. Da un padre a un figlio il racconto della vita di Giovanni Falcone” (Rizzoli 2004) e “Vai all’infermo Dante” (Rizzoli 2020).

I lavori che, verranno aperti dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Morabito affiancata dallo staff composto dalla docente referente del progetto per la secondaria prof.ssa Iolanda Ravenda, dai docenti di classe e tutti gli studenti.

Le attività avranno inizio alle ore 9:00 e si protrarranno ininterrottamente fino alle 16:00, con momenti di festa e di animazione.