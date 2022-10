Seconda vittoria di fila di Pogacar al Giro di Lombardia

COMO (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha vinto la 116^ edizione del Giro di Lombardia: 253 i chilometri da Bergamo a Como con gli ultimi 60 che hanno visto i corridori affrontare salite come il Ghisallo, il San Fermo della Battaglia, il Civiglio e ancora il San Fermo prima del traguardo in riva al Lago. Il campione sloveno dell’Uae Team Emirates ha battuto in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), conquistando così la sua seconda “classicissima delle foglie morte” consecutiva. Terzo un altro iberico, Mikel Landa (Bahrain Victorious). Nell’ultima ‘monumentò della stagione hanno detto addio all’attività agonistica due grandi campioni come Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).