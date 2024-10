“Un finanziamento di oltre 42 mila euro è stato assegnato alla città metropolitana di Reggio Calabria dal Ministero dell’Interno, nell’ambito dell’iniziativa ‘Scuole Sicure’ per l’anno scolastico 2024/2025.

Essere vicini ai giovani è da sempre un principio fondamentale per Fratelli d’Italia. Progetti come questo rappresentano un importante supporto per molti giovani e per le scuole, contribuendo alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici”-dichiara il deputato europeo-.

“Questi fondi” – aggiunge- “potranno essere utilizzati per implementare sistemi di videosorveglianza, per l’assunzione temporanea di personale e per il pagamento di straordinari agli agenti della Polizia locale, oltre che per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la promozione di campagne informative.

Un ringraziamento particolare va al Sottosegretario agli Interni, Wanda Ferro, sempre attenta alle esigenze delle fasce più giovani della popolazione. La sua costante dedizione e il suo impegno nel promuovere iniziative a favore dei giovani e del personale della Polizia locale sono fondamentali per garantire un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni “.