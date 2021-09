Tornano oggi a scuola gli studenti di gran parte d’Italia. Tra Green Pass, mascherine, test salivari, finestre aperte o impianti di areazione, sono diverse le misure messe in campo dal governo per contrastare il rischio di contagio da coronavirus nell’anno che vede il ritorno in presenza al 100%. Ecco tutte le regole previste.

Dall’11 settembre è in vigore l’obbligo di Green Pass per tutto il personale scolastico, valido anche per chiunque entri negli istituti, genitori e accompagnatori compresi, dipendenti di ditte esterne come addetti alle pulizie, alle mense e alla manutenzione.

Esclusi dall’applicazione della norma sono “bambini, alunni, studenti” e chi frequenta “i sistemi regionali di formazione”, a eccezione di “coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”

Il compito di effettuare i controlli sui Green Pass è affidato ai dirigenti scolastici o a chi ha la responsabilità degli “istituti scolastici, educativi e formativi”.