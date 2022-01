Si ritorna in classe lunedì 10 gennaio in Calabria, la data è stata rimandata a seguito degli incrementi dei contagi degli ultimi giorni. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ieri sera ha firmato un’ordinanza la quale rinvia il rientro alla settimana dopo l’Epifania.

Così si legge nell’Ordinanza:

“per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sull’intero territorio regionale:

1. La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche,

private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato

con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 202, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022.

2. A cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, sono realizzate

iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto

sociale con particolare riferimento ad “open vax day” per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla

popolazione studentesca under 18”