Nel pomeriggio di lunedì 28 agosto, agenti della Polizia di Stato hanno eseguito, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal questore della Provincia di Cosenza e coordinati dal Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo, diversi controlli nel capoluogo, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso di questi servizi, un giovane è stato arrestato dalla Squadra mobile poiché trovato in possesso di hashish per grammi 837 ed altro materiale strumentale all’attività di spaccio.

Hashish nel ripostiglio, giovane ai domiciliari

In particolare, in un quartiere periferico di Cosenza i poliziotti unitamente all’unità cinofila della Questura di Vibo Valentia ed al cane antidroga “Digos” hanno effettuato un sopralluogo in un condominio di edilizia economica popolare. All’interno dello stabile il cane antidroga ha puntato con insistenza un locale cantina. Una volta intervenuto sul posto, gli agenti sono entrati, assieme al giovane proprietario, nel ripostiglio e hanno effettuato una perquisizione a seguito della quale è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in panetti, per grammi 837 circa, nonché un bilancino elettronico e un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nello stesso contesto operativo è stata effettuata un’ulteriore perquisizione nel sottotetto di un condominio della stessa zona, che ha permesso ai poliziotti di rinvenire, grazie sempre al fiuto del cane poliziotto “Digos”, numerose armi e munizioni, in perfetto stato di conservazione, e in particolare: una pistola, tre fucili e una carabina (una delle armi è provento di furto ed altre hanno la matricola abrasa) e oltre 450 cartucce di vario tipo e calibro ed un giubbotto antiproiettile. Occultata insieme alle armi, vi era anche della sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di grammi 223.