Prosegue serrata l’azione dei Carabinieri nel Vibonese nella lotta alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti, con la vigile direzione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo. Nell’estate appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Nardodipace e dello squadrone eliportato cacciatori “calabria”, hanno trovato numerose piantagioni di canapa ricavate in aree demaniali, celate tra la vegetazione boschiva. Particolarmente curato anche l’impianto di irrigazione realizzato, del tipo a goccia con attivazione mediante temporizzatore elettronico. Nel totale, tra le frazioni di Nardodipace, da giugno a settembre, sono state trovate 13 piantagioni per un totale di 2.217 piante. Tutte le piante, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state distrutte previo campionamento.

Queste operazioni, rientrano nell’ambito dei mirati controlli predisposti dall’Arma in un comprensorio dove il fenomeno della coltivazione e della produzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana è particolarmente diffusa.

Il valore potenziale sul mercato della sostanza rinvenuta, una volta ultimato il ciclo di produzione, è stimato in oltre due milioni e mezzo di euro.