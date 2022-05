“La scomparsa di Francesco Nucara mi addolora profondamente.

Protagonista della vita politica e istituzionale del nostro Paese, è stato fino all’ultimo un autentico testimone d’impegno per la sua amata Calabria.

A lui mi legano ricordi, battaglie comuni, e tanti momenti di confronto avuti in questi anni, in nome di quei valori e di quegli ideali di servizio verso le istituzioni che hanno contraddistinto la sua lunga carriera, sempre caratterizzata da una dedizione autentica verso il Mezzogiorno.

Francesco Nucara, da fine intellettuale, ha attraversato le stagioni della politica lasciando sempre il segno, grazie a uno sguardo acuto e inedito, e a un carico di passione e coraggio.

La Calabria perde un punto di riferimento importante. Per la nostra Regione e per tutto il centrodestra oggi è un giorno carico di tristezza.

Sincero cordoglio, mio personale e da parte della Giunta che ho l’onore di presiedere, alla famiglia”.