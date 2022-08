Sciopero generale del Commercio e della Distribuzione Moderna Organizzata per Ferragosto In una fase delicata determinata dal contesto generale di crisi, aggravata dalla guerra in Ucraina, le lavoratrici ed i lavoratori si assumono la responsabilità che la politica e le Istruzioni non hanno voluto esercitare ordinando, per come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, di fermare le attività commerciali a Ferragosto al fine di determinare un notevole risparmio in termini energetici