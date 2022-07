Lunedì 1 agosto alle ore 10,00 la Filcams CGIL Calabria terrà un assemblea sindacale all’Ospedale di Polistena dei lavoratori e delle lavoratrici che lavorano nell’appalto di pulizia ma aperta a tutti coloro che vorranno parteciparvi.

In quell’Ospedale, lavoratrici e lavoratori vivono parte della loro vita e provano con sacrificio a dare dignità alle loro esistenze ad alle loro famiglie; un luogo di cui si prendono cura ma che non si preoccupa della loro salute e del loro benessere.

Tante le denunce della Filcams Cgil in questi anni, molte di più le promesse mancate e gli impegni disattesi da parte dei vertici della Sanità Reggina, con i quali proprio domani ci confronteremo per l’ennesima volta presso gli uffici della neo Commissaria Asp di Reggio Calabria.

In special modo oltre a dover faticare per recuperare gli stipendi dovuti e arretrati dall’ultimo consorzio di aziende che hanno chiuso il precedente appalto, le lavoratrici ed i lavoratori chiedono il ripristino dell’orario contrattuale di lavoro per come previsto nel bando di gara e per come era prima che venisse loro ridotto con l’inganno.

A tal proposito la Filcams Cgil Calabria indirrà per il giorno dell’assemblea uno sciopero a rovescio, donando l’importo delle ore di lavoro che sono state sottratte alle lavoratrici ed ai lavoratori, in beneficenza, come se lavorassero a tempo pieno e con il giusto orario settimanale. Siamo, infatti, attoniti e colpiti dalla morte ingiusta del giovane Marco, 21 anni, proprio in quell’Ospedale dove queste persone lavorano ogni giorno; costretti anche a convivere con le urla di strazio e di dolore dei familiari per una tragedia