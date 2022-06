Di Angela Strano

SCIDO – Si è svolta lo scorso venerdì, presso la cornice di Palazzo Greco, attuale sede della Biblioteca comunale e del Museo delle pipe, la cerimonia di presentazione del volume “Rocco De Giglio, l’arte della pipa”. Autori del volume gli scrittori di origine scidese Mimma Carbone e Giuseppe Mazzilli, nipoti di “Mastru Rroccu”, l’artista che realizzava notevoli e pregiate pipe dalla radica di erica, oggi conservate nel Museo. A coordinare l’evento il sindaco di Scido Giuseppe Zampogna che ha fortemente voluto, insieme agli altri componenti l’amministrazione, che si tenesse questa manifestazione. Sono altresì intervenuti, Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il quale ha affermato che “investire sul capitale umano e artistico delle nostre terre è la sfida continua; la promozione delle biblioteche un continuum da perseguire con determinazione”; Alessandro Cannatà, Presidente Lions Club Polistena Brutium che ha sottolineato come sia “doveroso ricordare gli esempi positivi dell’entroterra pianigiano e aspromontano”. Ha portato i suoi saluti Giovanbattista Scibilia, presidente della locale Pro Loco Schidon. Alla presenza degli autori, i quali si sono soffermati su aneddoti di vita familiare del loro zio Mastro piparo, si è dedicato alla proposizione critica del volume, Rocco Polistena, presidente dell’Associazione Culturale Roubiklon (Lubrichi – RC). Polistena ha cercato di analizzare il “meta-testo”, andando oltre il racconto del viaggio intrapreso dagli autori nelle lande aspromontane in cui, nella natia Scido, Rocco De Giglio aveva il laboratorio di creazione delle pipe, coadiuvato dal fratello Ernesto ed evidenziando, in più, il valore storico-artistico del libro. Alla serata ha anche partecipato il sindaco “decano” della comunità di Scido, Fortunato Germanò, il quale ha rinnovato i ricordi della sua consiliatura e il rapporto con il maestro De Giglio, fino all’acquisizione di Palazzo Greco e l’acquisto delle pipe del “Mastru”, con una collezione che supera i 200 modelli, ora conservate proprio in quel Museo delle pipe, unicum nel suo genere per allestimento e fattura. Gli autori hanno donato al Museo una pipa della loro collezione privata, il Cobra Reale, una raffigurazione allegorica a partire dal testo dantesco della cantica dell’Inferno. Hanno presenziato alla cerimonia anche Domenico Licastro, sindaco della vicina Delianuova, Ettore Tigani, neo -eletto primo cittadino di Terranova Sappo Minulio e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scido Placido Forte.