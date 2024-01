Di Angela Strano

In ottemperanza all’Avviso Pubblico “Misure di sostegno per Biblioteche ed Archivi storici pubblici”, per la realizzazione del progetto ”Una Biblioteca in 3 D”, Macro area 1 tipologia di Intervento A Biblioteche di Ente Pubblico locale e statale, della Regione Calabria, l’amministrazione Comunale di Scido, guidata dal Sindaco Giuseppe Zampogna, è stata beneficiaria di un finanziamento destinato alla Biblioteca Comunale “Paolo Greco”, ente iscritto al sistema bibliotecario nazionale e ricco di volumi pregiati. In particolare è stato avviato il Progetto “Una Biblioteca in 3 D” che ha dato la possibilità di digitalizzare, attraverso un procedimento di scansione, alcuni dei volumi esistenti, con tradizionale metodo fotografico o con digitalizzazione diretta per mezzo di scanner a testata digitale. Dopo l’archiviazione dei dati sul supporto finale, questi sono stati inseriti in una piattaforma online per la consultazione dei testi ordinati attraverso una procedura di catalogazione digitale. La piattaforma, che utilizza un software per la gestione di biblioteche e archivi, curata dai volontari del servizio civile nazionale che operano presso il Comune di Scido, permette all’utenza di registrarsi con proprie credenziali e quindi di visualizzare il materiale librario esistente nonché di effettuare i prestiti online. Per l’utilizzo della piattaforma è necessario scaricare sul proprio PC o sul proprio cellulare la App “lìbrami” e procedere con la registrazione in modo da poter accedere con le credenziali personali. La Biblioteca è stata, inoltre, dotata di impianto WIFI e attrezzata con strumenti informatici attraverso l’acquisto di 4 PC e una stampante, un videoproiettore e due teli per proiettare di cui uno motorizzato. E’ stata altresì creata una sezione dedicata alla letteratura per l’infanzia e la adolescenza con l’acquisto di 2000 volumi cartacei e sono stati avviati dei servizi rivolti ai ragazzi DSA con particolare riferimento ai dislessici e disgrafici (sintesi vocale e strumenti per trasformare i testi dei libri cartacei in testi leggibili dalla sintesi vocale, programmi di video scrittura, tablet); di questo sarà informato il locale Istituto Comprensivo al fine di intraprendere dei progetti rivolti agli alunni, in particolare ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento. Inoltre il progetto prevede di creare, con il supporto dei volontari della Pro Loco di Scido, dei pacchetti turistici da offrire agli utenti della biblioteca per far loro conoscere le altre realtà del territorio in particolare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche delle montagne scidesi. La Biblioteca è stata anche arredata, grazie ai fondi del progetto, con nuovi tavoli da lettura e scaffalature rifinite in legno massello.