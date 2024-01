Scido, con i fondi Pnnr parte il cantiere di intervento energetico delle strutture pubbliche

COMUNE DI SCIDO

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PNRR e #appalti 🏗️🚧

I fondi PNRR continuano a trovare attuazione nel territorio, e un altro grande cantiere ha preso avvio: a seguito della stipula del contratto, in data 18/01/2024 sono stati consegnati e avviati i Lavori per “Interventi di efficientamento energetico delle strutture pubbliche, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e smart cities” per un importo complessivo di € 2.750.000,00 dei Piani Urbani Integrati Città Metropolitana di Reggio Calabria M5C2I2.2.

Il Comune di Scido capofila, in associazione con i Comuni di Molochio, Delianuova, Santa Cristina d’Aspromonte, Cosoleto, Oppido Mamertina, Varapodio, vedrà l’avvio di sette interventi nei singoli comuni nell’ottica della rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile e della riqualificazione dei territori coinvolti. Tutto grazie al grande lavoro dell’amministrazione e degli uffici coinvolti, con un ringraziamento particolare al responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Scido Arch. Francesca Muscherà.

Un grande primo inizio nel segno di un’unità territoriale.