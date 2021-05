Scontro al vertice alla palestra comunale Giulio Campagna di Reggio Calabria tra le compagini della Luck Volley RC e la School Volley Taurianova per il campionato provinciale under 17 maschile.

Partono bene i padroni di casa di mister De Marco che nel primo set con attacchi continui vincono per 25-19. I ragazzi di Idone appaiono come disorientati e soprattutto demoralizzati tantoché nelle fasi conclusive del set fa entrare le seconde linee.

Tutta un’altra musica nel secondo set, i ragazzi terribili di Enrico Idone partono aggressivi e forti, travolgono i ragazzi della Luck con gli attacchi di Ferrari e Gerace guidati dal registra Spirlì sempre tra i migliori in campo. Finisce 14-25 per gli ospiti

Anche nel terzo ed ultimo set partono forte i ragazzi della School Volley tanto che a meta set il punteggio era 16-10, pronta risposta della Luck Volley che si porta al pareggio 19-19. Avvincente finale punto a punto e vittoria finale per la School Volley Taurianova per 25-23. L’incontro finisce 2-1 in favore della squadra di mister Idone a.

Poco soddisfatto il mister Enrico Idone il quale esterna che “la squadra non si può permettere un blackout lungo un set, questo pregiudica tutto il lavoro fatto in palestra. Certamente sono soddisfatto per il secondo ed ultimo set dove la squadra ha tenuto il campo in maniera ordinata”.

Per la cronaca la squadra della School Volley Taurianova scesa in campo: Cento, Condina, Cosentino, Crocitti, De Maria, Ferrari, Gerace, Sorrentino, Spirli e gli under 15 Giovinazzo, Meduri, Taccone.