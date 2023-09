Schifani “In Sicilia centrodestra coeso, goffi tentativi di farlo apparire diviso”

PALERMO (ITALPRESS) – “Spiace rilevare come spesso certa stampa locale, il più delle volte a corto di notizie, tenga a disegnare scenari inesistenti per alimentare, attraverso fantasiose ricostruzioni, crepe all’interno della maggioranza di centro destra che governa la Regione”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che aggiunge: “Alludere a presunti rapporti non idilliaci tra la presidenza ed il partito di maggioranza relativa nazionale, è un esercizio arduo che non avrà successo, soprattutto se tali mistificazioni, finalizzate ad attrarre curiosità, non sono basate su presupposti di verità.

Devo dare atto, infatti, all’intera maggioranza dei partiti che sostengono l’azione di governo del grande senso di responsabilità e della totale sinergia nell’affrontare i problemi irrisolti della nostra Isola.

I miei impegni di ieri, ampiamente documentati su tutti gli organi di informazione, dall’incontro con il ministro Fitto al sopralluogo nei luoghi devastati dagli incendi, sono stati ampiamente anticipati agli amici di Fratelli d’Italia che mi avevano cordialmente invitato alla loro convention.

Il mio dovere di governatore è rispondere ai bisogni dei Siciliani, le chiacchiere le lascio a chi ha tempo da perdere”.

