l Si Cobas Calabria attende ancora una risposta dal Commissario straordinario di Aou Renato Dulbecco Simona Carbone e dal Direttore Medico di Presidio Gianluca Raffaele per la problematica dei parcheggi sottratti ai lavoratori.

Abbiamo scritto per denunciare anche in cittadella regionale e presso il municipio di Catanzaro perché questa situazione è grottesca e assurda.

Presso il parcheggio coperto del plesso Pugliese di Aou Renato Dulbecco si stanno realizzando dei depositi che l’azienda con una DETERMINAZIONE N. 1858/2024 del 25/10/2024 (Delibera n. 534 del 07/05/2024) parla di eseguire questi lavori ma non parla del sito da utilizzare e come chiesto al comune di Catanzaro vogliamo risposte perché fare dei depositi presso un luogo preposto ai soli parcheggi dei dipendenti è una scelta scellerata.

Ci sono molti locali che si possono utilizzare come deposito non vogliamo che i lavoratori siano derubati dei parcheggi che servono a svolgere il proprio lavoro.

Prima si perdevano i parcheggi causa partite di calcio perché si favorivano i tifosi amici degli amici ora la stessa azienda RUBA i parcheggi ai lavoratori facendo dei depositi in un area destinata ai parcheggi e ci chiediamo dove sia la sicurezza e che tipi di materiali saranno conservati in questi depositi.

I lavoratori sono sul piede di guerra e se sarà necessario bloccheremo i lavori e chiediamo all’azienda di fare un passo indietro e realizzare i depositi in altro luogo, per il rispetto e la sicurezza dei lavoratori che si sentono beffati e indignati da un Azienda ospedaliera universitaria che pensa solo ai loro affari.

Si Cobas Calabria.

Cordiali saluti Roberto Laudini Coordinatore regionale Si Cobas Calabria.