Scandaloso , alla Juniores della Gioiese viene sottratta la meritata vittoria del campionato!

DI CLEMENTE CORVO

La settimana scorsa la squadra della juniores della Gioiese vincendo il proprio girone superando nell’ultima partita di campionato la Deliese e dopo aver festeggiato giustamente per una settimana, Ieri apprende dal comunicato della Lega che non era più lei la vincente del proprio girone, ma bensì la seconda in classifica il Gallico Catona, che aveva chiuso al secondo posto il campionato con un punto in meno rispetto alla Gioiese . La squadra reggina avrebbe dovuto giocare la sua ultima partita contro La Vallata del Torbido, ma la stessa non presentandosi in campo ed avendo raggiunto proprio nell’ultima partita, il massimo numero di rinunce nella disputa delle gare del campionato, viene penalizzata con l’esclusione dal campionato. In questa circostanza vengono detratti in classifica tutti i punti conquistati contro la squadra che viene estromessa dal campionato. Avendo la Gioiese vinto entrambe le gare le sono stati sottratti ben 6 punti, mentre al Gallico Catona sono stati detratti soltanto 3 punti in quanto all’andata era stata sconfitta sul campo dalla stessa Vallata del Torbido. Per tale situazione abbiamo Intervistato il Co- Presidente della Gioiese Nicola Pulimeni, il quale si è così espresso: ” Ieri sera ho appreso tramite il comunicato ufficiale della Lega che il campionato della juniores regionale girone F non é stato più vinto da noi della Gioiese, ma dal Gallico Catona, apprendo sempre dal comunicato che La Vallata del Torbido che avrebbe dovuto giocare contra il Gallico Catona nell’ultima partita di campionato non si è presentata ottenendo così la squalifica dal campionato, quindi come previsto secondo il regolamento della Lega, avendo totalizzato il numero massimo di rinunce, guarda caso proprio nell’ultima partita, vengono tolti a tavolino tutti i punti assegnati sul campo durante il campionato, Quindi sei punti a noi avendo vinto entrambe le partite e tre punti al Gallico Catona, in quanto all’andata era stato sconfitto proprio dalla Vallata del Torbido . Ora trovo una cosa paradossale che nell’ultima partita tra l’altro di ritorno, una squadra si ritiri e la prima squadra non subisca nessun tipo di penalizzazione. Noi ancora una volta vincitori sul campo Ci troviamo secondi per regolamenti assurdi e motivazioni che semplicemente non capiamo. La cosa più assurda, che parlando con alcuni dirigenti, delle società interessate già 15 giorni fa, mi avevano anticipato ciò che si sarebbe verificato , cioé questo risultato. Nella circostanza avevo risposto con un semplice ed ironico sorriso, in quanto non credevo che un tale scempio si potesse mai realizzare. Ovviamente questo non comporta nulla, la Gioiese non fà un.centimetro indietro nei suoi passi, né con la prima squadra ne con la juniores, continuiamo con grande Determinazione, non cambia niente, la mia Gioiese farà due partite in più, ci faremo i play-off, per l’accesso agli ottavi regionali, continuiamo a vincere come fatto fino ad oggi ed il migliore in campo vincerà. Augurandoci che non inventino altre bestialità per farci continuare a perdere a tavolino.Queste sono cose inconcepibili “.

Certamente questo non è più calcio, così facendo si stanno perdendo tutti i veri valori agonistici e sportivi. Sono episodi veramente vergognosi che mortificano ed umiliano tutti, anche chi nella circostanza si é trovato a vedersi stravolgere la classifica a proprio favore.