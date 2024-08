Un singolare incidente accaduto stamani a Capo Vaticano nel Vibonese presso il Camping La Scogliera.

Una turista mentre faceva manovra in retromarcia evidentemente non ha avuto il controllo e insieme all’auto sono finiti rovinosamente insabbiandosi sulla bellissima spiaggia del Tono tra l’incredulità delle centinaia di turisti che ancora affollano le spiagge di Capo Vaticano.

Fortunatamente pare non ci siano stati feriti.