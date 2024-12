Saranno consegnati domani, mercoledì 11 dicembre alle ore 10, i lavori di ristrutturazione della cosiddetta “Villa Forastefano”, bene confiscato all’omonima cosca Forastefano, e successivamente assegnato al Comune di Cassano con decreto dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata.

I lavori riguarderanno la ristrutturazione ad edificio residenziale da destinare a persone con mobilità ridotta “Centro Dopo di Noi” e sono interamente finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’importo dell’intervento ammonta a circa 470mila euro (precisamente 468.880,78). I fondi serviranno a trasformare “Villa Forastefano”, bene confiscato alla ‘ndrangheta, in un centro per persone a mobilità ridotta “Dopo di noi”. Il progetto per la ristrutturazione per l’adeguamento e la trasformazione della struttura abitativa esistente era stato redatto e approvato a marzo dello scorso anno. Gli interventi renderanno la villa confiscata agibile ed idonea all’uso come struttura per il “Dopo di noi” che permetterà alla struttura di poter accogliere fino a sei posti letto oltre quello di emergenza e avere a propria disposizione locali da adibire a spazi collettivi oltre agli spazi per il personale e per i servizi necessari al funzionamento della struttura stessa. Per garantire l’accesso al primo piano degli ospiti con disabilità sarà installato un impianto di sollevamento esterno a sud del fabbricato, adottando questa scelta, inoltre, si dovrebbe ottenere un minore impatto sull’estetica dei prospetti principali e sull’economia dei lavori. Prevista anche la sistemazione di tutta l’area verde circostante.

«Come amministrazione comunale all’atto – aveva commentato il sindaco Giovanni Papasso – siamo soddisfatti perché con la realizzazione del “Dopo di noi” interverremo sul settore dell’accoglienza dei “ragazzi speciali” portatori di handicap rimasti soli dopo la scomparsa dei loro genitori. Questa realizzazione rappresenta l’ennesimo passaggio della politica dei fatti concreti nella politica dei servizi sociali oltre ad essere una testimonianza forte, decisa e coraggiosa». Il Comune di Cassano All’Ionio, infatti, è il soggetto attuatore dell’intervento in tutte le fasi: dalla progettazione, realizzazione e alla successiva gestione. La riqualificazione dell’ex villa Forastefano rientra nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pnrr Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale, Missione 5 – Inclusione e coesione.

La consegna si terrà in contrada da Don Giacinto, frazione Doria, del Comune di Cassano All’Ionio.