Quattro nuove figure professionali entreranno a far parte dell’organico comunale. Saracena ha messo a bando i concorsi pubblici per un istruttore amministrativo per il settore affari generali, un istruttore contabile per il settore finanziario, un istruttore tecnico per il settore tecnico e un istruttore amministrativo sempre per il settore tecnico con inquadramento part time.

L’amministrazione guidata dal sindaco, Renzo Russo, punta così ad irrobustire l’organico amministrativo anche in vista dei tanti cantieri che riguarderanno la cittadina del Pollino, frutto di una progettualità strategica per il rilancio di Saracena che ora entra nel vivo. Di sicuro – aggiunge il primo cittadino – questi nuovi professionisti «porteranno nuova linfa e passione nel nostro ente. Nuove risorse umane che permetteranno, finalmente, di migliorare i servizi offerti alla collettività e che aiuteranno la macchina comunale ad affrontare con maggiore slancio tutti i progetti che abbiamo messo in campo in questi anni».

I bandi di concorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio e sono il compimento di un iter burocratico assai complesso ma che finalmente ora permette di guardare al futuro rafforzando la presenza del personale all’interno degli uffici comunali.

«La Saracena del futuro – ha sottolineato Renzo Russo – passa anche dal reclutamento di nuovo personale che è sempre più necessario e essenziale per vincere la sfida dei tempi in cui viviamo e concretizzare idee e programmi per lo sviluppo della nostra terra. Si tratta di un’occasione importante per tutta la nostra comunità e anche per i nostri ragazzi. L’invito che rivolgo è quello di studiare tutte le materie oggetto del concorso con il massimo impegno: saranno premiati il merito e le competenze».