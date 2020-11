Saracena (CS), sede zonale dell’associazione Udicon

Anche a Saracena apre i battenti lo sportello dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDICON). Quello del piccolo centro del Pollino sarà la sede zonale dell’associazione. Ad annunciarlo la responsabile Barbara Forte, che già riveste il ruolo di responsabile zonale del patronato Epas FNA con sedi a Saracena e a Castrovillari.

“La crisi pandemica – dichiara Barbara Forte – rende ancora più urgenti misure a tutela dei consumatori. Truffe ed altri rischi sono sempre in agguato e, forse, più incombenti di prima. C’è bisogno quindi di rafforzare nei consumatori la consapevolezza dei propri diritti, negli acquisti quotidiani e negli investimenti di più ampia portata. Questo vale soprattutto per i ceti più deboli, più vulnerabili della popolazione, a cominciare dagli anziani”.

“L’assistenza di UDICOM – aggiunge la responsabile zonale Forte – non si limita comunque ai consumi di beni ed agli investimenti, ma riguarda anche i servizi principali, come la forniture di gas e corrente elettrica, fino ai servizi resi dalle banche. E’ molto frequente, infatti, soprattutto da quando l’incontro tra domanda e offerta avviene per via telematica, che i cittadini si trovano in una posizione di debolezza rispetto a grandi colossi che operano in questi servizi. Per questo c’è bisogno di assistenza da parte di istituti, associazioni, che possono garantire professionalità e conoscenza di questi problemi”