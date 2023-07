Sara attivo a Platì nei prossimi giorni il primo eco-compattatore installato in Contrada Pirare. dedicato alla raccolta delle bottiglie di plastica, nel quale i cittadini potranno conferire le bottiglie usate avendone in cambio delle premialità attraverso una raccolta punti, che garantirà sconti e buoni da spendere nei negozi di vicinato o su piattaforme di acquisto online.

Le bottiglie andranno inserite vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta e leggibile (la macchina deve leggere il codice a barre).

Per ogni bottiglia conferita, al cittadino verrà assegnato un punteggio. I punteggi collezionati danno diritto a coupon e buoni sconto da utilizzare nei negozi convenzionati.

L’Amministrazione Comunale è al lavoro per ampliare il circuito di incentivazione anche agli esercizi commerciali del paese, in modo da poter garantire ai cittadini che ricicleranno le bottiglie in PET anche coupon da spendere nei negozi cittadini.

Le bottiglie di plastica conferite saranno trasmesse senza ulteriori passaggi ad un centro di riciclo, dove, private delle etichette e dei tappi, saranno sminuzzate e con il PET riciclato (rPET) saranno prodotte nuove bottiglie. È la catena “bottle to bottle” che consente ad ogni singola bottiglia in PET, quando raggiunge la fine del suo ciclo di vita, di essere riciclata e reinserita all’interno del sistema economico, creando nuovo valore per i consumatori, le aziende e l’ambiente.

L’installazione dell’eco-compattatore a Platì, a costo zero per le casse comunali, è frutto del finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ottenuto grazie al costante lavoro ed impegno della Giunta Comunale e dell’Ufficio Tecnico con l’obiettivo della realizzazione di azioni a favore del miglioramento della qualità e della quantità della raccolta differenziata .

Il Sindaco Dott. Rosario Sergi esulta per il risultato ottenuto , convinto che il corretto utilizzo dell’Eco-Compattatore porterà al miglioramento della raccolta differenziata in termini percentuali e di economicità del servizio.