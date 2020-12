«Se nel governo della salute pubblica la responsabilità politica non è un’opinione, davanti alle inchieste di Report e alle dichiarazioni del ricercatore dell’Oms Francesco Zambon che il programma Rai ha trasmesso ieri sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve sostituire subito il ministro della Salute». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Affari sociali e che nel merito ha presentato un’interrogazione allo stesso Conte, nella quale riassume, per come raccontata da Report e da Non è l’Arena, la vicenda del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale e, si legge in una nota dello stesso parlamentare, «della censura di fatto del rapporto stilato da Zambon e altri sulla gestione della pandemia da parte dell’Italia». «Di fronte al dolore, alla sofferenza e alla crisi sanitaria, economica e sociale del Paese, non è ammissibile – incalza Sapia – che vi siano sospetti di condizionamenti politici dell’Oms, chiamata a svolgere un ruolo essenziale per la tutela della salute pubblica. La vicenda raccontata dalla stampa è troppo grave, per cui va affrontata con azioni immediate, compresa, come ho chiesto nella mia interrogazione al presidente Conte, la verifica di eventuali responsabilità dirigenziali all’interno del ministero della Salute». «Qui – prosegue il parlamentare pentastellato – ci troviamo innanzi ad un problema serissimo, che rischia di compromettere la credibilità dell’intero governo italiano. La questione è molto più grave di quella per cui si dimise il commissario alla Sanità calabrese, Saverio COtticelli». «Ritengo – conclude Sapia – che il ministro Roberto Speranza non possa più restare al suo posto. La politica deve dare segnali inequivocabili, intanto ai più alti livelli istituzionali».