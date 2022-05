«Martedì prossimo presenteremo una nostra proposta di legge su un’apposita commissione bicamerale d’inchiesta, doverosa già nella legislatura corrente, che ricerchi le cause e le responsabilità, ai vari livelli, degli errori relativi alla vaccinazione anti Covid e che faccia luce sulle reazioni avverse e sul rapporto rischi/benefici dei vaccini nelle varie fasi della pandemia, nonché sull’eventuale presenza di condizionamenti nella gestione dell’emergenza sanitaria e sulle modalità di approvvigionamento delle partite vaccinali». Lo afferma, in una nota, il deputato di Alternativa Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità e che ha promosso l’intera iniziativa insieme a Tullio Laino, medico in pensione ed esperto in materia sanitaria. La conferenza stampa in questione è in programma per le ore 10 del prossimo 24 maggio, nella sala stampa della Camera. Oltre a Sapia e a Laino interverranno Pino Cabras, deputato di Alternativa, Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia, e Giovanni Vanni Frajese, professore nell’Università di Roma Foro Italico e sospeso dall’Ordine dei Medici di Roma per le sue critiche scientifiche sui vaccini, che a suo avviso causerebbero un’alterazione del sistema immunitario. «Questa proposta di legge – conclude Sapia – ha l’obiettivo di cercare la verità senza pregiudizi e di contribuire a riaprire il dibattito politico in Italia, oggi impedito e soffocato da comportamenti dominanti di tipo autoritario, inconcepibili in una democrazia parlamentare».