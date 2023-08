Sabato 12 agosto ho avuto il piacere di presenziare al “Festival della Moda” organizzato dall’Associazione Regionale sarti e stilisti calabresi in collaborazione con l’accademia nazionale dei sartori a Sant’Eufemia d’Aspromonte. E’ stato un invito al quale ho risposto con entusiasmo, perchè è stato un onore per me partecipare ad un evento nel quale si è potuto toccare con mano come, nel mio paese, gli antichi saperi artigiani si siano tramandati alle nuove generazioni che ne hanno fatto prezioso tesoro. Un sapere che si riscopre ancora di pregio nel ventunesimo secolo, grazie sicuramente ai giovani che sanno interpretare il futuro, ma grazie anche a coloro che hanno saputo tramandarlo. E per me, figlio di una brava sarta, questo è ulteriore motivo di compiacimento. Sono dunque io a dover fare dei ringraziamenti.

Ringrazio l’amministrazione comunale, il Sindaco Violi, il Presidente dell’accademia nazionale dei sartori Gaetano Aloisio ed il Presidente dell’associazione regionale sarti e stilisti calabresi Domenico Fedele per aver riproposto, come ogni estate, un evento importante per il paese di Sant’Eufemia e per l’intera Calabria.

Ringrazio ogni persona che con passione e talento si dedica a questo settore come il giovane Pietro Monterosso, vincitore del “Manichino d’oro”, la giovane creatrice di gioielli Martina Napoli, e Rosaria Ranieri, designer di borse, interamente realizzate all’uncinetto; tutti esempi di talenti che hanno dato lustro al nostro paese e alla nostra Calabria diventando un motivo di vanto per l’intera comunità eufemiese.

Giuseppe Gelardi