La presidente della Regione Jole Santelli, si lascia andare ad uno sfogo sul suo profilo personale facebook e non su quello istituzionale in merito ad alcune voci che la vedono in America per “motivi sanitari”. Di seguito il post del governatore della Calabria:

“Secondo alcuni molto ben informati sarei in America, altri che forse hanno minor fantasia o maggior pudore mi collocano a Roma. Che pena!!!! Quando la lotta politica si riduce al pettegolezzo più becero, quando si pensa di indebolire una persona con voci relative alla sfera personale… agli amici ed alle persone serie vorrei tranquillizzare… sono in Calabria, generalmente nel mio ufficio a Catanzaro, ieri ero in piazza a Crotone, lunedì sarò a Reggio, mercoledì ad Aosta, giovedì a Bari, venerdì a chiudere la campagna elettorale in calabria. Baci.intelligenti pauca”