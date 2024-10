VERGOGNA ASSOLUTA !

Vandalizzata la panchina commemorativa contro la ” Violenza sulle Donne” posta nel parco giochi comunale dal circolo di F.lli D’Italia Santa Cristina D’Aspromonte – (RC) .

Sfregiato e cancellato con un mezzo contundente dalla targa commemorativa il simbolo ed il nome di Fratelli d’Italia.

Un attacco scomposto di uno o piu soggetti evidentemente di sinistra che hanno ben pensato di cancellare fisicamente ciò che in realtà è ben presente nella memoria dei cittadini di Santa Cristina, che hanno partecipato numerosi all’evento di deposizione della panchina commemorativa lo scorso 8 Dicembre 2023.

“Qualcuno che evidentemente mosso da rancore politico doveva sfogare le proprie frustrazioni contro il simbolo di Fratelli d’Italia”, ha dichiarato il Commissario cittadino di FDI e Consigliere del Comune aspromontano dott. Antonio Violi.

Lo stesso, accortosi del grave sfregio alla targa commemorativa mentre portava sua figlia a giocare al parco giochi dove è ubicata la panchina rossa , dichiara : ” Provvederemo a prendere tutte le precauzioni necessarie affinché l’attività del nostro partito venga tutelata attivandoci da subito affinché ciò non abbia seguito, denunciando l’accaduto alle forze dell’ordine e portando nei luoghi istituzionali la questione.

Evidentemente , continua Violi , la nostra incessante attività politica e sociale svolta sul territorio e che nel tempo ha dato risultati, dà fastidio a qualcuno che vuole fermare il cambiamento e vuole relegare il nostro paese ed il futuro dei nostri ragazzi ad un destino inesorabile fatto di inerzia e decadenza.

“NON CI FAREMO INTIMIDIRE”!

Anzi trarremo stimolo da questa provocazione per accentuare in maggior misura le iniziative politiche sul territorio e sul nostro paese , secondo gli indirizzi previsti dal programma ed i valori portati avanti da Fratelli d’Italia partito di governo e dal nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.