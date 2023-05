È stata presentata nel pomeriggio del 8 maggio a Santa Cristina d’Aspromonte presso la biblioteca comunale, la lista civica “Rinascita Cristinese”, che per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Violi. Proposte chiare nate dopo un’ accurata analisi del territorio di Santa Cristina e della frazione di Lubrichi che nel tempo sono diventate obiettivi allargati all’esperienza di persone con vissuti, storie e sensibilità diverse. Sono donne e uomini, che si mettono a disposizione della città per un obiettivo molto semplice: il bene comune, senza polemiche e con spirito costruttivo.

La cifra è una, quella della serietà, del cuore e della passione, infatti è proprio al cuore della comunità che intende giungere il messaggio di futuro rappresentato dal programma elettorale del candidato a Sindaco Violi e i presupposti ci sono tutti: economia, lavoro, infrastrutture, cultura, turismo, servizi ai cittadini e salvaguardia del territorio, infatti, sono i punti salienti intorno ai quali si è sviluppato l’intero progetto di rinascita della città.

“Rinascita Cristinese” con Antonio Violi Sindaco ha presentato i seguenti Consiglieri: Daniele Tedesco, Massimiliano Tedesco, Domenico Gangemi, Giuseppe Palamara, Alisea Calipari, Rita Violi, Sebastiano Lentini, Noemi Petrarca. Una sfida importante che richiama un forte desiderio di riscatto in un territorio tanto ricco di potenziale quanto bisognoso di determinazione nell’agire.

A supporto di questa lista ispirata ai valori del centro destra , sono intervenuti a supporto, gli Onorevoli Giuseppe Neri, Capogruppo e Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e l’Onorevole Domenico Giannetta , Consigliere Regionale di forza Italia.

Entrambi hanno rimarcato la necessità di avere una guida che abbia idee politiche chiare sul da farsi nell’immediato e di quanto sia necessario oggi intervenire tempestivamente per ridurre i gap sociali ed economici esistenti nel territorio.

Inoltre, dopo aver dato consigli ai candidati consiglieri e portato esperienze di percorsi politici personali, hanno entrambi dato disponibilità diretta di ascolto e di futura collaborazione con la Regione, per poter permettere anche a Santa Cristina di poter uscire da quell’isolamento economico e sociale che ormai attanaglia quasi tutti i paesi dell’area pre-aspromontana. Parole chiare e di supporto di una politica che sempre più è sensibile ai temi locali importanti ed è sempre piu’ vicina alla gente, perché tanto è il lavoro dal fare e non c’è piu’ tempo da perdere.

La lista Rinascita Cristinese ha come obiettivo di voler agire in tempi brevi e di poter rilanciare Santa Cristina attraverso la realizzazione di un programma articolato : Infrattutture strategiche, economia e lavoro, cultura , turismo, servizi ai cittadini e salvaguardia del territorio .