Santa Cristina D’Aspromonte piange la morte per incidente in moto del giovane Cristian Tallarida avvenuto sull’A4

Oggi 3 Ottobre 2021 la piccola comunità di Santa Cristina D’Aspromonte ha appreso la triste notizia della tragica morte del giovane Cristina Tallarida, figlio del compaesano e caro amico Orazio Tallarida, Consigliere Comunale a Busto Arsizio e capolista di Forza Italia alle Elezioni Comunali del 3 e 4 Ottobre 2021, nonché nipote e cugino dei consiglieri comunali di Santa Cristina d’Aspromonte

Dott. Francesco Tallarida e dott.ssa Concetta Tallarida.

Cristian Tallarida era in sella alla sua moto nell’A4, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso la vita alla giovane età di 26 anni, lasciando nello sconforto e disperazione tutti quelli che lo hanno conosciuto e voluto bene.

Persona benvoluta, amata e stimata da tutti, infatti nel periodo del lockdown in particolar modo si era distinto per aver sempre aiutato e donato un sorriso alle persone che ne avevano bisogno ed inoltre vista la sua predisposizione per il volontariato, faceva sicchè fosse sempre in prima linea a dar il suo contributo.Inoltre si ricorda di lui la brillante carriera Universitaria che lo ha portato a frequentare anche i migliori Atenei Esteri, partecipando anche ad Erasmus, progetto di mobilità studentesca dell’Unione Europea, dando il suo contributo viste le sue grandi doti.

Il mondo politico locale, le associazioni e tutta la comunità cristinese, porgono le condoglianze, stringendosi con un abbraccio, al caro amico papà Orazio, alla mamma Silvia ed al fratello Samuele, ai Consiglieri Comunali di Santa Cristina d’Aspromonte Dott. Francesco Tallarida e Dott.ssa Concetta Tallarida per la grande e prematura perdita.

Di te caro Cristian porteremo sempre nel nostro cuore un caro ricordo…. R.I.P. <3