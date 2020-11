Il consiglio dei ministri dovrà sciogliere il nodo del commissario della sanità in Calabria, insieme ai nomi di D’Andrea, Marzetti e Tronca si aggiunge anche il prefetto Luisa Latella. In serata si dovrà sapere il nuovo commissario in quanto si riunirà il consiglio dei ministri.

Luisa Latella è calabrese, 63 anni, reggina di nascita e con un lungo trascorso al servizio delle istituzioni. Ha svolto la funzione di prefetto nella provincia di Vibo Valentia e a Catanzaro dal gennaio 2015 fino al 2018, suo il progetto di rimettere ordine nelle periferie a sud del capoluogo infiltrate dalla criminalità censendo gli edifici di edilizia popolare occupati abusivamente. E’ stata commissario straordinario anche di numerosi Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e nominata lo scorso marzo alla guida dell’Asp catanzarese, sciolta anch’essa per infiltrazioni mafiose.

Luisa Latella è stato anche commissario prefettizio a Taurianova dopo lo scioglimento del Comune da parte dell’allora prefetto di Reggio Calabria De Sena, per violazione del terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco.