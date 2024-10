È arrivato in Calabria un nuovo contingente di medici cubani, il quarto da quando la Regione ha iniziato questa straordinaria operazione.

Presto avremo, dunque, in corsia 66 nuovi camici bianchi caraibici che in queste settimane – prima di raggiungere gli ospedali di assegnazione – seguiranno l’ormai collaudato corso di lingua italiana presso l’UniCal di Cosenza.

I medici cubani appena arrivati saranno così distribuiti su tutto il territorio regionale: 18 all’Asp di Catanzaro, 17 all’Asp di Vibo Valentia, 12 all’Asp di Crotone, 9 all’Asp di Reggio Calabria, 6 all’Ao ‘Annunziata’ di Cosenza e 4 all’Asp di Cosenza.

I 66 camici bianchi giunti oggi si vanno ad aggiungere ai 267 che ormai lavorano stabilmente nei nostri ospedali.

In Calabria attualmente abbiamo, dunque, 333 medici cubani, e altri ne arriveranno nei prossimi mesi fintanto che la Regione non riuscirà con i concorsi a coprire tutte le carenze di organico ancora presenti.

I nuovi arrivati andranno a lavorare soprattutto nella rete dell’emergenza-urgenza, per rafforzare questo settore nevralgico e per dare maggiori e migliori servizi ai cittadini.