Sanità reggina al disastro. Poliambulatorio di Taurianova abbandonato…118 le ambulanze in parcheggio sotto il sole con dentro i farmaci… per fare una pensilina a quale Santo chiedere il miracolo? L'affondo contro l'emodinamica a Polistena per finire l'assalto al primario Cordopatri. Ma la volete smettere!