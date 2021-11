Sanità nel baratro, oggi alle ore 12,00 in diretta il sindaco di Polistena Michele Tripodi Dopo lo scontro con il commissario Asp Gianluigi Scaffidi per aver convocato i medici e paramedici nella sede del comune per un confronto sullo stato della sanità cittadina. PER SUGUIRE LA VIDEOINTERVISTA TI PUOI COLLEGARE ANCHE SULLA PAGINA FACEBOOK DI APPRODO CALABRIA