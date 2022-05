Sono 20 gli “Ospedali di Comunità”, mentre 61 le “Case di Comunità” e 21 le “Centrali Operative Territoriali”.

E poi ancora a digitalizzazione dei Dea di primo e secondo livello, installazione di grandi apparecchiature, per l’adeguamento e il miglioramento sismico.

Questi sono alcuni degli interventi contenuti nel Piano operativo regionale in tema salute con i fondi del Pnrr, approvati dal presidente Roberto Occhiuto il quale è anche Commissario della sanità calabrese degli investimenti in tema di “salute” del Pnrr, approvato dal governatore e commissario della sanità calabrese (Dca 59).

Gli investimenti sono molto consistenti per una cifra pari a 350 milioni di euro, tali potrebbero spingere a una modernizzazione della sanità in Calabria. Ovviamente l’obiettivo è quello di superare la criticità della sanità in Calabria ad ogni livello, puntando molto anche sulla digitalizzazione.

Anche la Piana di Gioia Tauro avrà i suoi interventi, come l’Ospedale di Comunità a Cittanova e a Oppido Mamertina. Mentre a Taurianova ci sarà una “Casa della Comunità” per un investimento pari a 1.497.453 euro; Una “Centrale Operativa Territoriale” per un investimento pari a 145.108 euro e anche per quanto riguarda la digitalizzazione e la misura delle “Grandi apparecchiature” per un investimento totale, tra Ecotomografi e Sistemi radiologici fissi, pari a 191.800 euro.

(GiLar)

Di seguito l’elenco completo degli interventi scaricabili cliccando il link sottostante



Elenco Investimenti Sanità Pnrr Calabria