Mercoledì 2 febbraio ore 18,30 sulla pagina Facebook di Approdo Calabria e sul portale giornalistico. Insieme al direttore Luigi Longo saranno presenti il sindaco di Polistena Michele, Armando Foci e Teta Cosentino. L’ospedale di Polistena rischia seriamente di essere depontaziato, pronti ad una mobilitazione permanentemente per difendere i cittadini.

Ecco il post su Facebook pubblicato dal direttore Luigi Longo;

Sanita’ svenduta…Adesso basta, non si possono trattare i cittadini della piana di Gioia Tauro nel disprezzo assoluto…pronti alla mobilitazione per difendere l’ospedale di Polistena …tra poco gran parte dei reparti, rischiano di chiudere, nella INDIFFERENZA totale…poi per il commissario dell’Asp lo smantellamento della sanità è una mia invenzione…adesso bisogna fare chiarezza …

N.B. vi faccio una riflessione. Cardiologia 18 medici nella pianta organica, nella realtà sono 8 di cui due medici esentati dai turni…a breve altri 3 medici vanno in pensione…in pratica rimangono 3 soli cardiologi …nei fatti si chiude il reparto…

Stesso dicasi per il reparto della terapia intensiva. ..in questo caso senza un reparto efficiente a cascata tutti i reparti abbasseranno le saracinesche…vogliamo parlare dei cardiostimolatori…in tutta la provincia ci sono solo 5 medici…ben tre rischiano di andare in pensione ( tra cui il dott. Amodeo), rimangono in tutto 2 cardiologi uno a Polistena l’altro a Locri. …che il Signore ci assista