Tragico scontro tra un ciclista e un Suv all’interno della galleria Santicelli 1, sulla statale 106 all’altezza dello svincolo per l’ospedale di Soverato. Il ciclista per cause ancora di accertamento è morto sul colpo e si tratterebbe di un cittadino straniero dalle prime indiscrezioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma non c’è stato nulla da fare e i carabinieri che stanno indagando per accertare le dinamiche del mortale incidente. Il traffico è rallentato a causa della chiusura della galleria e si registrano disagi della circolazione.