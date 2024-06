Catanzaro, 28 giugno 2024 – Sul manto erboso del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro, il San Pietro Calcio 2010 batte gli Amatori Calcio Locri con il risultato di 4-0 e conquista il titolo regionale amatori per la stagione 2023/2024, il primo in bacheca per la compagine della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Dopo una fase iniziale di studio, al quarto d’ora il San Pietro sblocca il parziale con Pavone, la cui forte conclusione dalla lunga distanza, direttamente su calcio piazzato, supera un sorpreso Loccisano. La squadra di Locri subisce il colpo e, dopo nemmeno tre minuti, incassa anche la rete dello 0-2: non funziona il fuorigioco degli ionici ed Alessandro Marchese ha tutto il tempo per prendere la mira ed infilare ancora una volta la palla in rete. Il San Pietro sfiora il tris con lo stesso numero 21 al minuto quarantadue, ma il numero uno avversario fa buona guardia ed il parziale non cambia più fino al riposo. Girandola di cambi nella seconda frazione, ma il filo conduttore non cambia ed il San Pietro mette a referto il terzo gol al ventesimo con Andrea Marchese, pregevole la sua azione personale terminata con un gran tiro, imparabile, sul palo lontano della porta difesa dal subentrato Anello. Alla mezz’ora traversa di Paviglianiti e poker sfiorato, ma lo stesso numero 72 si riscatta dopo tre giri di orologio al termine di una bella azione personale. Da qui in poi il San Pietro gestisce il risultato fino al triplice fischio del signor Guerriero di Catanzaro che certifica il primo trofeo della propria storia.





IL TABELLINO DELLA GARA

AMATORI CALCIO LOCRI-SAN PIETRO CALCIO 2010 0-4 (pt 0-2)

AMATORI CALCIO LOCRI: Loccisano (1′ st Anello), Iervasi, Panetta, Pellegrino (38′ pt Audino), Bumbaca, Ciccia, Figliomeni, Bartolo (1′ st Parrotta), Bolognino, Spadaro (28′ st Frascà), Gnisci. All. Audino

SAN PIETRO CALCIO 2010: Oteri, Ripepi (31′ Vitale), Api (19′ st Surace), Sergi (35′ st Pellicanò), Attinà, Pavone (49′ st Cassalia), Paviglianiti, Idone (48′ st Ferrara), Marchese Ale. (14′ st Barresi), Saviano (31′ st Silva), Marchese And. (43′ st Iaria). All. Chirico

ARBITRO: Sig. Giuseppe Guerriero (sez. Catanzaro)

ASSISTENTI: Sig. Francesco Leone (sez. Catanzaro) e Sig. Roberto Arcadia (sez. Catanzaro)

MARCATORI: 15′ pt Pavone (SP), 18′ pt Marchese Ale. (SP); 20′ st Marchese And. (SP), 33′ st Paviglianiti (SP)

AMMONITI: Spadaro (L), Panetta (L), Surace (SP)

ESPULSI: al 44′ st Paviglianiti (SP) e Panetta (L) per reciproche scorrettezze