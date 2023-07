«Presto nel quartiere Olivaro apriremo il centro polivalente N&N, che avrà un’importante, moderna funzione pedagogica e sociale. Sarà infatti un luogo di aggregazione per nonni e nipoti, di interazione quotidiana tra generazioni diverse, di scambio e confronto tra gli anziani, che sono la memoria storica della città, e i nativi digitali, che invece sono abituati a utilizzare gli archivi della rete Internet e dei dispositivi elettronici. Lì, grazie al recupero intelligente di un immobile comunale, gli anziani giocheranno insieme ai più piccoli, che a loro volta insegneranno loro le basi e le applicazioni più utili dell’informatica». Lo annuncia la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che spiega: «Nel merito abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 200mila euro, in aggiunta ai quasi cinque milioni che, dall’inizio del nostro mandato, abbiamo avuto per le politiche sociali e con cui abbiamo già costruito un modello di città accogliente, inclusiva, dialogante e a misura di persona, in cui nessuno deve restare indietro». «In particolare, l’Olivaro – prosegue la sindaca Succurro – è il quartiere più popoloso di San Giovanni in Fiore ed è già oggetto di una complessiva riqualificazione con nuovi alloggi di edilizia popolare, parchi per bambini e campi per la pratica di vari sport. Realizzare lì un centro polivalente per nonni e nipoti e per lo scambio reciproco di esperienze e conoscenze, significa investire ancora di più nella crescita della comunità locale, dare un fondamentale ruolo educativo ad un’area periferica che non può più essere sottovalutata e abbandonata». «Tra l’altro, in questa struttura non ci saranno – conclude la sindaca Succurro – barriere architettoniche e impedimenti per disabili, a conferma della nostra attenzione nei loro riguardi».