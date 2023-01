Riceviamo e Pubblichiamo

Con riferimento alle improvvide, disinformate, calunniose e diffamatorie esternazioni del gruppo di minoranza, per estremo rispetto nei confronti della collettività civica di San Giorgio Morgeto, alla quale abbiamo sempre offerto trasparenza e verità, mi preme ribadire alcuni concetti.

E’ falso affermare che il sottoscritto Dottor Salvatore Valerioti, Sindaco di San Giorgio Morgeto, eletto con libero, democratico e plebiscitario suffragio, sia stato o sia incandidabile. Infatti, per come è agevole evincere dalle carte processuali, che metto a disposizione di chiunque, sul tema si è pronunciato, solo in primo grado, il Tribunale di Palmi, il quale, grazie alla mia cristallina condotta e all’attività dei miei legali, ha smontato il novanta per cento delle accuse che mi sono state mosse.

Il procedimento, ad oggi, pende dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, su mio reclamo, e non è ancora stato deciso da quel collegio e per questo non può, ovviamente, esistere alcun ricorso in cassazione. Al di là della palese calunniosa e diffamatoria bugia di cui si occuperanno i miei legali rammento che la legge, sul punto, è chiarissima e desta sconcerto che dei consiglieri comunali la ignorino. I provvedimenti di incandidabilità hanno efficacia e producono effetti solo quando divengono irrevocabili. Questo stabilisce la norma e questo impone la civiltà giuridica. Mi difenderò, quindi, in ogni sede e con tutti gli strumenti processuali a disposizione fino al terzo grado di giudizio, per dimostrare la totale mia estraneità alle censure che mi sono state mosse ingiustamente.

La Costituzione è stata, è e sarà sempre la mia bussola, anche in questa vicenda.

E’ falso ,vigliaccamente antidemocratico ,calunnioso ,oltraggioso della verità, miseramente meschino e degno del personaggio fotocopia e dei suoi suggeritori , affermare che ci sia una seconda “condanna” nei miei confronti in tema di incandidabilità.

Si tratta di una inconsistente e tendenziosa bugia, finalizzata solo a gettare discredito sul Sindaco di San Giorgio Morgeto per ragioni di parte, che non hanno certamente a cuore il bene comune.

E’ falso affermare che starei governando la città senza averne titolo. Come sostenuto sopra, ero e sono, a tutti gli effetti, candidabile, eleggibile e compatibile con la carica di Sindaco di San Giorgio Morgeto.

Insieme ai miei amministratori e consiglieri eletti, ogni giorno servo la comunità fedele al giuramento prestato ed alla fascia tricolore che indosso con dignità e onore e che per taluni rimarrà un miraggio.

Il Sindaco

Dott. Salvatore Valerioti