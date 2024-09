Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Spontaneo Sangiorgese per la Legalità

“Corre l’obbligo di precisare che dietro il nome della Consulta delle Associazioni si cela il solito “populismo” di bandiera che riconduce tutte le sigle (TUTTE) delle Associazioni a Consiglieri Comunali di Maggioranza, Cugini e Parenti nonché sostenitori ormai dichiarati del SINDACO INCANDIDABILE e ILLEGITTIMO. Questa pressione non sposta gli equilibri del delicato dibattito interno a NOI CITTADINI che ci esprimiamo a favore della legalità contro chi si vorrebbe ancorare sulla posizione di decretare la Comunità Sangiorgese contro lo STATO per difendere posizioni personali che solo il SINDACO DECADUTO PUÒ A LORO GARANTIRE”.

Il Comitato Spontaneo Sangiorgese per la Legalità