E’ tornata dopo un un anno di sosta “forzata”,a causa dell’emergenza sanitaria dovuta dal COVID 19, la manifestazione Primolio svoltasi, come di consueto, presso la sede dell’Olearia San Giorgio e giunta alla sua 21° edizione che, anche se con modalità di contenimento e facendo rispettare le misure precauzionali per la salvaguardia della salute umana, ha comunque visto una consistente e significativa partecipazione da parte di numerosi adetti a questo interessante e strategico settore, per tutta la Calabria. La giornata è stata aperta con una partecipata tavola rotonda sul tema “Il ruolo del moderno Frantoiano: artigiano della qualità”.

Gli interessanti e qualificati interventi sono stati rispettivamente di: Domenico Fazari (presidente di Primolio ed amministratore delegato dell’Olearia San Giorgio), il quale nel suo intervento, ha voluto spronare le persone presenti e i nuovi aspiranti frantoiani, con un articolato discorso sulle operazioni immediati ed urgenti di cui necessita il settore olivicolo; sullo stesso filo conduttori sono stati gli interventi di Elia Pellegrino (presidente nazionale AIFO), Antonino Sgrò (Presidente dei dottori Agrononi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria), Antonio Raffaele (Chef), Lando Strongoli (Alfa Laval – Clemente), Carmine Ventre (Centro Analisi Biochimiche) e moderati da Emanuele Raco (direttore di ilcaffeonline.it); le conclusioni della tavola rotonda, sono state affidate al Prof. Giuseppe Zimbalatti (Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea), il quale, dopo aver tracciato l’ articolato itinerario della manifestazione di questi 20 anni, sottolineando le varie evoluzioni dell’iniziativa nel corso del tempo e per la quale ha partecipato sempre direttamente come principale collaboratore, ha voluto concludere il suo intervento ricordando, con evidente commozione, uno dei protagonisti della stessa: il compianto ed amico Giorgio Fazari.

La Manifestazione è proseguita con l’assegnazione dei premi Primolio, che ogni anno vengono, assegnati ad illustri personaggi legati alle categorie più importanti che si cimentano nel mondo dell’olio extra vergine e cioè ricerca, produzione, comunicazione e ristorazione. Quest’anno i riconoscimenti, con le rispettive motivazioni, sono stati assegnati ai Signori:

Emanuele Raco (Giornalista e Produttore)

“Nel quotidiano impegno di giornalista, ha saputo coniugare questo, con la passione agricola di produttore di olio extra vergine di qualità, riprendendo in poco tempo l’arte olearia ereditata dal nonno paterno”.

Angelo Oliveri – Pizzeria Gourmet Gli Sbronzi (Valorizzazione dell’Olio Extravergine d’Oliva)

“Creatività, ingegno e fantasia identificano i suoi piatti.

Per aver saputo coniugare il “gusto” della pizza, icona del made in Italy, mediante l’utilizzo alternativo dell’olio extra vergine d’oliva. Dimostrazione del fatto che la qualità può divenire perfezione quando affidata a mani sapienti”

Elia Pellegrino (presidente AIFO) Premio Speciale “Giuseppe Fazari”

“Per il suo impegno straordinario alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva. Produttore sensibile ed attento alle evoluzioni del settore elaiotecnico, con grande senso di responsabilità ha preso per mano la categoria dei frantoiani diventandone la guida”

Antonio Raffaele (Chef)

“Per aver saputo creare negli anni uno stile di cucina estremamente originale, coniugando ricerca e qualità dei prodotti. Il lungo percorso professionale, scandito da tappe molto importanti, lo rende ancora più motivato a raggiungere obiettivi ambiziosi”

Prof.ssa Anna Irene De Luca (Ricerca)

“Per l’impegno profuso negli studi di economia agraria, per l’internazionalizzazione della ricerca focalizzata sul tema dell’olivicoltura sintetizzata nel progetto SUSTAINOLIVE.

Per passione che mette nell’attività di docenza con la sicurezza che continuerà ad essere punto di riferimento per le generazioni future.”

A conclusione dei lavori, il Dr. Vincenzo Cilona dell’Ente Regionale ARSAC, coadiuvato dai suoi collaboratori, è intervenuto ed ha consegnato ai partecipanti del corso di Aggiornamento per Frantoiani, l’attestato di frequenza.

A tutti gli intervenuti a chiusura della manifestazione è stato offerto, un lunch buffet, magistralmente preparato dal “Ristorante Luna Rossa” di San Giorgio Morgeto con assaggi di gustosi piatti del territorio, abbinati con eccellente olio extra vergine di oliva di nuova produzione.