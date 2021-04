Il Comando di Polizia Locale di San Ferdinando, che presto potrà contare su un incremento dell’organico a seguito del nuovo piano del fabbisogno varato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea Tripodi, sta continuando la sua azione di controllo del territorio a 360°. In tale contesto particolare attenzione viene data alla circolazione stradale e, soprattutto, al fenomeno in crescita dei veicoli circolanti senza la copertura assicurativa o senza essere sottoposti a revisione periodica. Secondo le statistiche emerge un quadro allarmante su quest’ultimo fenomeno: oltre il 7% degli autoveicoli circolanti sulle strade italiane, risulterebbe infatti sprovvisto di assicurazione. Questo si traduce in un numero di quasi 3 milioni di vetture sprovviste di copertura assicurativa in circolazione. La presenza di così tanti autoveicoli senza polizza è critico sotto due aspetti fondamentali: 1) In caso di incidente non è garantito il risarcimento dei danni agli autoveicoli ed ai relativi proprietari regolarmente assicurati che ne avrebbero diritto, con grandissimi disagi e problemi soprattutto in occasione di sinistri con lesioni o, addirittura, decessi, che vedono le parti lese non ottenere neanche un centesimo di risarcimento; 2) Si favoriscono conseguentemente i reati di pirateria stradale e di omissione di soccorso consumati al fine di schivare i controlli di polizia conseguenti ai sinistri. I fenomeni sopra citati creano, nella popolazione, un diffuso allarme sociale ed una crescente sensazione di insicurezza percepita che necessitava di risposte concrete per combattere questi fenomeni e garantire una tutela ai nostri cittadini. A tale socpo gli uomini della Polizia Locale stanno operando, da alcuni mesi, controlli stradali con l’utilizzo del sistema denominato “TARGA SYSTEM” il quale: 1) procede alla lettura delle targhe degli autoveicoli in circolazione attraverso delle sofisticate telecamere; 2) invia le targhe al PC sul quale è installato il software specifico; 3) il software memorizza il transito ed invia le informazioni ai data base dell’ANIA per quanto attiene l’accesso alla banca dati delle compagnie di assicurazione e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per quanto attiene le revisioni. Sul PC o sui dispositivi portatili in dotazione alla pattuglia, in tempo reale stimato tra i 2 ed i 5 secondi, vengono visualizzati (attraverso dei segnali di “allarme”) i dati dei veicoli che risultano rubati o privi di copertura assicurativa. La pattuglia procede immediatamente al fermo dei veicoli e agisce per quanto di competenza. A due mesi dall’avvio dell’attività sono stati sanzionati nr.10 veicoli dei quali ben sei circolanti senza essere stati sottoposti a revisione periodica e due senza la copertura assicurativa. Per questi ultimi è scattata la sanzione di 866,00 euro e il sequestro dell’autovettura. I controlli continueranno con assiduità al fine di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini.