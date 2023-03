Festa grande a San Ferdinando per il ragguardevole traguardo raggiunto dalla signora Filomena Madafferi che oggi celebra il suo centesimo compleanno.

100 anni di età e 100 anni di storia sanferdinandese in un giorno da ricordare: l’intera comunità si stringe affettuosamente intorno a Filomena e al figlio, il dottor Mercurio Celi, già chirurgo presso l’ospedale di Polistena.

Anche l’amministrazione comunale ha voluto manifestare il proprio affetto alla signora, facendo visita alla vispa centenaria per la consegna di una targa celebrativa e di un omaggio floreale.

“Il centenario di Filomena sia occasione per riflettere sulla nostra memoria e sui sacrifici compiuti dai nostri avi per il benessere delle generazioni future. La signora Filomena, che abbracciamo calorosamente e collettivamente, è esempio della resilienza che caratterizza il nostro popolo, un popolo che ha vissuto grandi traumi ma che è sempre riuscito a risollevarsi grazie al duro lavoro e al senso di responsabilità. Auguri cara Filomena!”