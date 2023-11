Siglato un importante accordo tra il Comune di San Ferdinando ed Assicomfidi – Consorzio di Garanzia Fidi – espressione della Confcommercio della Provincia di Reggio Calabria. L’investimento mira a dotare le imprese con sede legale o operativa nel Comune di un importante strumento per l’accesso al credito attraverso un utilizzo virtuoso dei fondi di garanzia.

Obiettivo aiutare l’imprenditore nell’accesso al credito, nella finanza agevolata, nel riequilibrio finanziario, nell’educazione finanziaria.

Il Sindaco Gianluca Gaetano, unitamente al delegato alle attività produttive Domenico Rizzo e al Consiglio Comunale, evidenzia i punti di forza dell’iniziativa tesa a sostenere le imprese in questa difficile fase economica per un accesso al credito equo e solidale, con particolare attenzione alle macroaree agricoltura e turismo, senza escludere tutte le partite iva.

L’accordo consentirà, grazie all’intervento del Comune di San Ferdinando, il raggiungimento di una serie di risultati: abbattimento del costo del denaro e rimodulazione finanziamenti al fine di garantire una rata più sostenibile per l’impresa, accesso gratuito al fondo di garanzia grazie all’intervento del Comune, consulenze gratuite sul credito e sullo start-up di impresa individuando gli strumenti più adatti per la finanza aziendale (microcredito, fondo perduto per artigiani, finanza garantita), finanziamenti per la prevenzione del fenomeno del racket e dell’usura, consulenze aziendali per il miglioramento del rating bancario e redazione business plan gratuito.

Oggi le imprese hanno bisogno di essere affiancate nelle complesse fasi di accesso al credito e di riequilibrio finanziario in un periodo in cui il costo del denaro è aumentato esponenzialmente, le banche danno sempre meno credito o a condizioni troppo onerose con tassi di interesse elevati e rate difficili da sostenere.

L’imprenditore potrà richiedere il finanziamento bancario garantito ed il contributo rivolgendosi ad Assicomfidi direttamente, presso le sedi Confcommercio o attraverso i canali che il comune andrà a costituire. L’attività di intermediazione comprenderà anche la redazione a titolo gratuito del business plan normalmente richiesto dalla banca. Non si esclude la possibilità di agganciare le operazioni di finanza garantita con strumenti a fondo perduto.

Il progetto mira anche a realizzare percorsi di educazione finanziaria con la collaborazione dei consulenti e delle stesse banche per favorire un salto di qualità dell’imprenditore migliorando la sua capacità di stare sul mercato.

Tra i fondi di garanzia messi a disposizione da Assicomfidi, inoltre, i fondi per la prevenzione del racket e dell’usura a conferma dell’attenzione del comune rispetto alle problematiche che colpiscono il territorio.

Il Presidente del confidi Lorenzo Labate, ringrazia a nome di Assicomfidi e della Confcommercio il Comune di San Ferdinando e in particolar modo il delegato alle attività produttive Domenico Rizzo e il sindaco Gianluca Gaetano per avere dimostrato una visione di sviluppo del territorio tesa ad affrontare le attuali problematiche dell’imprenditore in un’ottica di crescita di sistema in rete attraverso un accesso al credito assistito.

Il Direttore di Assicomfidi Giuseppe Calabrò, rinnovando l’apertura del confidi Confcommercio verso tutti gli enti, nel ringraziare il Comune, evidenzia la necessità che tutti gli attori locali dimostrino e portino avanti una visione di sviluppo del territorio che non può prescindere dall’affrontare la problematica dell’accesso al credito, attraverso il virtuoso utilizzo degli strumenti già esistenti e nuove proposte operative mettendosi a disposizione delle imprese, dei consulenti, degli enti e dell’intero territorio.

Il contributo sarà parametrato su operazioni di finanziamento fino a 50.000 euro ma l’intervento dei fondi di garanzia renderà possibili operazioni di finanza agevolata anche di importo superiore fino a 200.000 euro.

Il sindaco di San Ferdinando, unitamente al delegato Rizzo, dichiara che “Questa amministrazione ha intenzione di affiancare e sostenere le imprese nel loro percorso evolutivo, consapevoli che senza crescita economica ogni ipotesi di sviluppo diventa velleitaria. Questa convenzione, oltre a costituire un argine verso il preoccupante fenomeno dell’usura, potrà dare un concreto supporto alle startup e alle aziende esistenti per ottenere credito agevolato e consulenze qualificate nel segno della sostenibilità.”