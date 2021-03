Riceviamo e pubblichiamo

Con la nomina di Draghi a Presidente del Consiglio dei Ministri, la politica italiana, per mano dei

propri leader, ha raggiunto i livelli più bassi di tutti i tempi. L’investitura di un tecnico alla guida del

governo, ha un significato ben preciso: l’inidoneità degli eletti a rappresentare la nazione nei due

rami del parlamento, tipico esempio di fallimento del sistema elettorale che consente alle

segreterie dei partiti di far eleggere chiunque, indipendentemente da una preparazione specifica e

livello culturale. Il presidente Draghi, inaspettatamente e contro ogni previsione, ha formato un

governo anomalo, riuscendo a coinvolgere tutti i partiti presenti nel parlamento ad eccezione di

Fratelli d’Italia che dimostrando una grande maturità e serietà politica, ha preferito occupare i

banchi dell’opposizione assumendo il ruolo di vero garante degli interessi del popolo italiano. Non

v’è ombra di dubbio che l’elettorato di centro – destra, oggi, trova il proprio punto di riferimento in

Fratelli d’Italia dove la sua leader Giorgia Meloni ha dato dimostrazione di coerenza politica,

bloccando all’origine ogni possibile accordo con i partiti di sinistra e centro – sinistra. A differenza

di Matteo Salvini, Giorgia Meloni non ha tradito le aspettative del proprio elettorato ed ha dato

dignità politica a tutti coloro che, dell’anti comunismo hanno fatto una propria ragione di vita,

catalizzando così anche quella parte di elettorato fedele alla Lega di Matteo Salvini. Con l’ingresso

nel governo Draghi, Salvini ha decretato la fine della Lega, l’ultimo errore della sua carriera politica

priva di fattività e colma di parole, promesse e programmi mai attuati, una recita costante, a volte

credibile incorniciata da selfie e riprese di nessun interesse collettivo. È fisiologico, quindi, che

Fratelli d’Italia, in particolare modo nelle regioni del centro e sud d’Italia sarà il primo partito, atteso

che la politica di Salvini, nelle regioni meridionali, è stata altamente fallimentare, caratterizzata

dall’abbandono di massa, come in Calabria, dei simpatizzanti e di coloro i quali hanno contribuito a

fare della Lega il primo partito e di Salvini il leader indiscusso.

In questo periodo di crisi di valori, la Meloni ha ridato speranza a tutti coloro che, non rassegnati,

considerano la politica un’arte nobile, volta alla costruzione di una classe dirigente attenta ai

bisogni del territorio e lontano da quelli di parte. Il ritorno agli ideali e l’amore per la nazione sono

gli unici elementi che possono risollevare le sorti del nostro paese, lacerato da una indescrivibile

crisi sanitaria, economica, culturale e sociale. L’idea del patriottismo, portata avanti da Fratelli

d’Italia, rievoca i periodi belli della nazione, dove la solidarietà umana ed il benessere collettivo

rappresentavano una priorità, così come la politica, a sua volta, un sacrificio in onore dello stato.

Avv. Carlo Salvo