Con il 2023 ormai alle spalle,c’è un anno tutto da vivere in casa giallorossa.

Nel weekend dell’Epifania si riparte con Scalea- Cittanova .



La formazione di mister Graziano Nocera affronterà la compagine cosentina ben guidata dal tecnico Saverio Gregorace, con l’obiettivo di ridurre il gap dalla vetta, che dista nove lunghezze.

Una speranza condivisa anche dallo Scalea, intenzionata a ricominciare bene dopo la sconfitta interna contro la capolista Sambiase nell’ultima giornata di andata.

Una trasferta insidiosa, dove non va sottovalutato l’avversario che cercherà di fare buona figura per ricominciare a macinare punti fondamentali in chiave salvezza.

Partita molto importante per i giallorossi pianigiani, che vogliono dare continuità ai propri risultati con la consapevolezza dei propri mezzi.

In virtù delle numerose insidie che potrebbero presentarsi nell’arco del girone di ritorno il Cittanova Calcia è lieta di comunicare la chiusura del calcio mercato, con l’ingaggio nella giornata odierna, dei calciatori Salvatore Pastorella e Joel Salvi Da Costa.

Due innesti utili a contribuire qualitivamente e numericamente il mister di Graziano Nocera.

Salvatore Pastorella classe 2004 è un giovane di assoluta prospettiva, di ruolo centrocampista, cresciuto calcisticamente nel vivaio del Palermo, per poi approdare nei settori giovanili del Cus Palermo e Torino, prima delle esperienze con la Reggina Under 17 e Benevento Under 19.

Una breve esperienza in Eccellenza con il Siracusa nella stagione 2022-2023 per poi passare alla Don Carlo Misilmeri e la Folgore Castevetrano.

Joel Salvi Da Costa invece è una prima punta brasiliana classe 1997 proveniente dal Salamanca CF UDS squadra spagnola in Tercera Federación ( quinta categoria del campionato spagnolo) con sedici presenze e due reti.

Muove i primi passi in Brasile nel Brasilea e nel Real FC nella categoria Copinha , la più importante competizione calcistica giovanile del campionato brasiliano.

Nel 2017 si trasferisce in Portogallo prima con il Limianos, nella 1ª Divisão nel campionato distrettuale disputando sette gare e tre reti e poi con il Vitorino de Piães con dieci presenze e otto reti.

La stagione successiva sempre nei campionati distrettuali passa al Valenciano totalizzando trentasei presenze e trentaquattro reti tra la 1ª Divisão e le Coppe Taça-

Taça de Portugal. Nel 2019-2020 passa al Campeonato Portugal ( Quarta divisione portoghese) con il Aljustrelense disputando venticinque gare tra campionato e coppe siglando tre reti.

L’annata successiva si trasferisce in Spagna in Segunda División RFEF ( Quarta categoria del campionato spagnolo) dove disputa due stagioni con l’ UD Montijo totalizzando trentanove presenze e tre reti prima di trasferirsi nel 2022 al Salamanca CF UDS squadra spagnola in Tercera Federación ( quinta categoria del campionato spagnolo) disputando sedici gare e due reti .

Due innesti puntellati dal direttore sportivo Gianni Condemi dopo quello di Dante Mossolini Becci ,utili ad ampliare numericamente il roster di Graziano Nocera.