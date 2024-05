“Come rappresentante Istituzionale della Calabria, ho appreso con grande fierezza ed orgoglio del nuovo traguardo raggiunto da Salvatore Clemensi, imprenditore reggino, che ancora una volta riafferma il suo ruolo di ambasciatore di bellezza e gentilezza nel panorama nazionale”.

A parlare è la Vicepresidente della Giunta Regionale, Giusi Princi, che da sempre sostiene le eccellenze calabresi che con passione e competenza danno lustro alla nostra regione.

Dopo un anno di grandi successi, il direttore artistico per Wella Professional, rappresentante della Calabria dietro le quinte di palcoscenici illustri come Sanremo, ha fatto il suo esordio come protagonista sul piccolo schermo nel programma televisivo “Amarsi un po'”, trasmesso da La Sette.

L’Hairstylist di Bova Marina, a partire da domenica 10 maggio scorso, sta guidando i telespettatori in un percorso articolato in 4 puntate, offrendo preziosi consigli e ispirazioni sui temi della libertà, gentilezza, bellezza e felicità.

“Ciò che rende questo successo ancora più significativo – continua Giusi Princi – è il legame profondo che Salvatore Clemensi ha con la nostra amata terra, che ha scelto di rappresentare con passione e fierezza in tutta Italia, pur mantenendo salda la sua presenza nel territorio e gestendo il suo salone nella splendida Bova Marina. In un momento in cui la Calabria ha intrapreso un percorso di cambiamento e crescita, Salvatore Clemensi appartiene a quella schiera di giovani talenti che mossi da passione ed entusiasmo, stanno costruendo il proprio futuro senza mai dimenticare le proprie radici. La sua storia è un luminoso esempio di come la passione, la dedizione, l’impegno, la gentilezza e l’umiltà siano le carte vincenti su cui ciascuno di poi deve puntare. Con grande orgoglio e determinazione, desidero esprimere a Salvatore Clemensi tutto il mio sostegno e incoraggiamento, augurandogli il massimo successo in questa nuova avventura. Grazie a professionisti straordinari come lui, la Calabria continua a brillare.”