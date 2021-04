“Le ultime determinazioni in tema di vaccini e posti covid speriamo possano tranquillizzare i calabresi e soprattutto levarli dalla morsa dei mestatori in campagna elettorale, tra cui anche il sindaco di Napoli”. E’ la bordata indirizzata a Luigi de Magistris, candidato governatore, dal presidente facente funzioni della regione Calabria Nino Spirlì. “A lui vogliamo ricordare – ha aggiunto Spirlì – che nella nostra sanità non si muore coperti dalle formiche o nei bagni degli ospedali. Visto che si sente così eccezionale nell’organizzazione sanitaria, lo invitiamo a rivedere quello della sua città”.

La risposta di demA Calabria

#Spirlì si risente delle critiche di de Magistris alla sanità calabrese e lo invita a riorganizzare quella della sua città: invitiamo il ff della Regione Calabria ad approfondire le prerogative di sindaci e presidenti di regione, prima di tracciare le nuove frontiere della sanità creativa ed offrire altre esilaranti occasioni agli umoristi del web.